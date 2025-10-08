Solo un 36% de médicos egresados aprobó examen nacional de conocimientos

La segunda convocatoria del año del Examen de Conocimientos Médicos (ECOM) en Costa Rica evidenció un bajo nivel de aprobación entre los egresados de medicina. Solo el 36,8% de los postulantes —es decir, 201 de los 546 participantes— logró superar la prueba.

Con esta aplicación, el ECOM completó su quinta edición oficial desde su creación en 2023, consolidándose como herramienta de evaluación para el ejercicio profesional en el país.

Los resultados reflejan diferencias significativas entre universidades. La Universidad de Costa Rica obtuvo el mejor desempeño, con un 88,46% de aprobación, mientras que las universidades privadas alcanzaron un 48,04%.

Las áreas con mejor rendimiento fueron Geriatría, Ginecología, Gastroenterología e Investigación-Ética. Por el contrario, las materias que presentaron mayores debilidades fueron Hematología, Obstetricia, Infectología, Dermatología y Neumología.

Las autoridades académicas y sanitarias analizan estos resultados para fortalecer la formación médica y garantizar estándares de calidad en la atención de salud.