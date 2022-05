Solo un 30% de quienes matriculan para el examen teórico lo aprueban

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) anuncia con preocupación las cifras del éxito que tienen las personas usuarias que matriculan la prueba teórica de manejo.



En promedio, durante el primer cuatrimestre del año, un 46% de las pruebas habilitadas fueron reprobadas, mientras que, en un 22% de los casos, la prueba se desaprovechó porque la persona no se presentó a su cita.



Lo que preocupa sobremanera a las autoridades de la DGEV es que, según los datos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), un comportamiento similar se reportó en las estadísticas del año pasado, donde solo 4 de cada 10 personas matriculadas aprobaron la prueba.



Esto significa que, en un año, un 61% de los espacios habilitados no se resolvieron con éxito, lo cual se traduce a 113.874 personas que, por razones ajenas a la institución, no completaron el proceso para obtener una licencia.



En el DGEV son conscientes del tiempo de espera que el servicio presenta actualmente y la molestia que esto genera entre las personas que desean iniciar con prontitud su proceso para acreditarse como conductores. Por esa razón es que hacen un llamado a la ciudadanía para que aprovechen el plazo de espera para prepararse mejor y correctamente, sin tomar la prueba “a la ligera”, evitando así que tengan que tomarla más de una vez.



