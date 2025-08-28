Sociedad Interamericana de Prensa distingue a René Picado como Ejecutivo del Año

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció que René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica, fue distinguido con el Premio al Ejecutivo del Año 2025, en reconocimiento a una trayectoria empresarial que ha fortalecido el principal grupo audiovisual del país y que, según la organización, ha contribuido al interés público y a la democracia costarricense.



Picado encabeza desde hace más de dos décadas a Teletica, Canal 7, sede de Telenoticias —el noticiero de mayor trayectoria en Costa Rica—, así como XpertTV, la emisora 91.5 y un portafolio digital que incluye TD+, TD+2 y TDMAX. Además, es socio fundador de FUTV, el canal deportivo líder en el país.



La SIP destacó particularmente su defensa de la independencia editorial, incluso frente a presiones políticas, riesgos asociados a la pauta estatal y a la asignación de frecuencias. En su comunicado, la entidad resaltó que el galardón reconoce “su destacada trayectoria al frente de Televisora de Costa Rica y su compromiso con la independencia editorial garantizando que la programación informativa sirva al interés público y a la democracia costarricense, incluso frente a fuertes presiones políticas, ataques verbales desde el más alto nivel”.



Por su parte, Teletica celebró la designación señalando que la Presidencia de la empresa “recibe este galardón en nombre de todos sus colaboradores que, con su trabajo diario, hacen posible nuestra labor y reafirman con ello el compromiso de nuestra empresa con una Costa Rica libre, independiente, pacífica y democrática”.



El Premio al Ejecutivo del Año ha sido otorgado en ediciones anteriores a líderes como Frederic Kachar, CEO de Editora Globo y Sistema Globo de Radio de Brasil (2024), y Pamela J. Browning, presidenta y editora de The Post and Courier de Charleston, Estados Unidos (2023).



La ceremonia de entrega tendrá lugar en la 81ª Asamblea General de la SIP, que se realizará del 16 al 19 de octubre en el Westin Punta Cana, República Dominicana.



La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro que agrupa a más de 1.300 medios de comunicación en el continente americano, entre ellos The Washington Post, The New York Times, Miami Herald, El Universal de México, así como cadenas televisivas como Telemundo, CNN, Televisa y TV Azteca. Con sede en Miami, la SIP se dedica a la promoción y defensa de la libertad de prensa y de expresión en el hemisferio occidental.

