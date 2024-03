Sobreviví al dengue grave: La batalla de Julieta Blanco en Navidad

“Al principio creí que era cosa de la diabetes que padezco, porque me dio muy leve el dolor de cabeza, la calentura y el cansancio, por eso me mantuve con acetaminofén, como dos semanas. Pero, cuando los síntomas se hicieron más fuertes, yo decía que no estaba bien.

Fui a la clínica y me dijeron que era una gripe, no me examinaron nada, solo me dijeron eso. Luego de la segunda visita, que fue un miércoles, solo me recetaron antibióticos.

Pero al día siguiente, no podía ponerme de pie, el dolor de cuerpo y cabeza era desesperante y fui a un laboratorio donde me dijeron que si tenía dengue, las defensas por el suelo y le recomendaron a mi hija llevarme de emergencia al hospital”, indicó Blanco.