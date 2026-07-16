Sistema de Emergencias 9-1-1 reporta caída a nivel nacional

Una caída en el Sistema de Emergencias 9-1-1 registrada la mañana de este jueves obligó a las autoridades a activar un protocolo de contingencia para mantener la atención de incidentes en todo el país.

De acuerdo con información confirmada por la Central de Bomberos, la falla se presentó a las 9:28 a. m. y afectó la central telefónica del servicio de emergencias.

"Tuvimos una breve caída de la central telefónica. Lo que hacemos es activar una contingencia", indicó Denis Salazar de Bomberos.

Por su parte, Gerardo García, de la oficina de prensa del 9-1-1, señaló que la central de llamadas ya fue restablecida y funciona con normalidad.

Sin embargo, el envío de información hacia instituciones de respuesta, como el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, continúa afectado (al ser las 9:55 a. m.) y se está utilizando un sistema alterno.

La medida se aplica a nivel nacional mientras se normaliza por completo la transmisión de incidentes entre el 9-1-1 y las entidades de primera respuesta.

Por el momento, las autoridades no han informado las causas de la interrupción ni si hubo afectación en la atención de emergencias durante los minutos en que se presentó la falla.