Sismo fue de magnitud 4.5 y tuvo epicentro en Tibás

El sismo que sacudió San José, a las 5:06 p. m. de este lunes, tuvo una magnitud de 4.5.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Red Sismológica Nacional (RSN), su epicentro se registró un kilómetro al este de San Juan de Tibás.

Además, su profundidad fue de apenas 6 kilómetros, razón que explica por qué el movimiento se sintió tan fuerte en la capital.

De acuerdo con el reporte de los seguidores de Teletica.com, en todo San José el temblor se sintió fuerte; pero especialmente en lugares como Curridabat y San Pedro, donde incluso están reportando caída de objetos y cortes de electricidad.



Por su parte, en zonas más al oeste de la capital, como Pavas, Santa Ana y Escazú, también fue reportado como fuerte, lo mismo que en sectores de Heredia y Alajuela.