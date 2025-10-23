Sismo con epicentro frente a Bahía Ballena no fue réplica del ocurrido en Quepos, dice RSN

Un nuevo sismo sacudió la noche del martes el Pacífico Sur de Costa Rica, esta vez frente a Bahía Ballena, en la zona de Osa. El movimiento telúrico, que se registró a las 9:43 p.m. del 22 de octubre, tuvo una magnitud de 4,8 y su epicentro se ubicó a unos 9 kilómetros al sur de Bahía Ballena, informó la Red Sismológica Nacional (RSN).

Aunque inicialmente se reportó con una magnitud de 5,3, una revisión posterior del evento corrigió el valor a 4,8 en la escala de magnitud momento.

Según los especialistas de la RSN, el sismo no corresponde a una réplica del fuerte temblor de magnitud 6,1 ocurrido la noche anterior cerca de Quepos, en el Pacífico Central.

“El sismo del 22 de octubre no es réplica del de ayer. Se originó en el interior de la placa del Coco, a una profundidad de 55 kilómetros, mientras que el del 21 de octubre ocurrió en la zona interplacas, es decir, en el contacto entre las placas del Coco y Caribe (o Panamá)”, explicó la Red.





Ambos eventos están relacionados con diferentes partes del proceso de subducción, el mecanismo tectónico dominante en la costa pacífica costarricense.









Desde el movimiento principal del martes, los sismógrafos han detectado más de 115 réplicas, lo cual, según los científicos, es normal tras un evento de gran magnitud.

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica aseguró que se mantiene en constante monitoreo de la sismicidad y continuará informando sobre cualquier variación significativa.