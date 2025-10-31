¿Sintió más frío? IMN explica a qué se debe

Este jueves volvió a cambiar el clima en el territorio nacional debido al ingreso de un nuevo fenómeno atmosférico.

Después de varios días de inestabilidad provocada por el ciclón tropical Melissa, las condiciones del tiempo comienzan a variar de forma significativa en el país.

El sistema se aleja del territorio nacional y, en su lugar, un empuje frío proveniente del norte del mar Caribe empezará a modificar el patrón atmosférico a partir de este jueves.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que la rápida retirada de Melissa hacia el Atlántico norte está permitiendo un aumento paulatino de la presión atmosférica en el golfo de México y el norte del Caribe.

Ese cambio impulsa la llegada de vientos del norte y alisios más fuertes, especialmente hacia las zonas altas de Guanacaste, la cordillera volcánica central y el Valle Central.

Los efectos se notarán con ráfagas ocasionales durante la tarde y la noche, así como una sensación térmica más fresca.

Las autoridades meteorológicas señalan que este tipo de cambios son característicos del cierre de octubre, cuando los empujes fríos comienzan a incidir con mayor frecuencia en el norte del mar Caribe.