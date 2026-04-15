¿Sintió el temblor? Este es el reporte oficial de magnitud y epicentro

Un temblor de magnitud 5.7 sacudió el territorio nacional durante la madrugada de este miércoles.



El movimiento se registró a las 12:56 a. m. y, según la información oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), tuvo su epicentro 89.7 kilómetros al suroeste de Frijolar, en Santa Cruz de Guanacaste.



La profundidad del sismo fue de 46.33 km, de acuerdo con los datos generados automáticamente por el Ovsicori.



Cientos de usuarios sintieron el evento sísmico, de acuerdo con los mensajes publicados en los perfiles oficiales de Telenoticias y Teletica.com. En la provincia de Guanacaste describieron el movimiento como muy fuerte; pero también en otras zonas como San Ramón, Coronado, Desamparados, Zona de los Santos y Santa Ana.

Además, las personas refieren la sensación de dos eventos seguidos, información que no ha sido corroborada por los expertos.