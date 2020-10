Sindicatos no participarán en manifestación de este miércoles

Distintos sindicatos de educación y salud han confirmado que no participarán en el movimiento convocado para este miércoles 30 de setiembre, el cual pretende paralizar puertos y otros puntos estratégicos del país como reclamo al Gobierno.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) es uno de los grupos que no se unirá a Rescate Nacional, grupo liderado por José Miguel Corrales y Célimo Guido.

"Al no existir claridad en la organización de este movimiento y el objetivo, la APSE no se va a unir a él, pero desde ya apoyamos a todos aquellos grupos y colectivos que tienen claro su objetivo", afirmó la agrupación de trabajadores este martes.

APSE agrega que su objetivo no debe "confundirse con el de aquellos que alzan su grito al cielo en contra de la propuesta de negociación del Gobierno con el FMI, con algunas consignas en contra del cobro de impuestos, pero que lo hacen solamente pensando en las “pérdidas” que podrían tener de sus abultadas ganancias". Sin embargo, no dan nombres.

La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) fue otro sindicato educativo que confirmó a este medio su ausencia en el movimiento de mañana.

Esa misma respuesta se obtuvo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Este último aseguró que no se sumará "por responsabilidad a la situación sanitaria que vive el país".

Luis Chavarría, de Undeca, también aseguró a este medio que el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) no participará.

​"Una de las varias razones es que no compartimos en absoluto la consigna 'no más impuestos', porque el pueblo ya los paga, no así el sector empresarial que evade y elude impuestos y declara cero ganancias", dijo el representante sindical.

A un lado

No solo los sindicatos se hicieron a un lado. El movimiento "Despierta Costa Rica" envió un comunicado en el que se desmarca de los "bloqueos, marchas y manifestaciones" de este miércoles.

"Más bien nos preocupa el ambiente de violencia que se está propiciando por parte de sus dirigentes, así como las posibles aglomeraciones y ausencia de protocolos en las mismas", aseguró Mauricio Herrera, vocero.

"Cada costarricense, antes de salir a manifestarse debe preguntarse si las propuestas de quienes están llamando a manifestarse pidiendo la renuncia de Carlos Alvarado tienen soluciones al grave problema fiscal, al desempleo y la desaceleración económica que afronta el país o más bien son las mismas ideas que nos han llevado hasta este escenario fiscal actual. Si queremos cambiar el resultado que estamos teniendo como país no basta solo con cambiar de "cocineros", necesitamos también cambiar la "receta", agregó.

Para conocer los objetivos de la manifestación de este miércoles puede repasar el siguiente video.