Sindicatos justifican 'martillazo': "Nosotros sí sabemos lo que se está avecinando"

Los sindicatos de salud justificaron el eventual martillazo que solicitan a las autoridades durante este fin de año asegurando que ellos “si saben lo que se está avecinando”.



Así lo indicaron durante una entrevista en Teletica.com, la tarde de este martes, algunos de los jerarcas que firmaron la carta enviada a Daniel Salas, ministro de Salud.

Edwin Solano, presidente Unión Médica Nacional, Mario Quesada, presidente del Sindicato de Médicos Especialistas, Rodrigo López- secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería y Marvin Atencio, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, defendieron su punto durante una entrevista en vivo.

“Es importante que esto quede calando sobre esta toma de decisiones. No las asumiremos nosotros, pero por lo menos Hemos llegado a la posibilidad de comunicar con el amplio sentido de la experiencia y lo que estamos viviendo hacia las autoridades administrativas”, aseguró López.

“Es un mensaje muy claro, es un mensaje donde no estamos hablando de economía porque no somos economistas, pero también estamos advirtiendo que hablamos de salud en campo, en donde no se pueden meter otros tecnópatas porque nosotros sí sabemos lo que se está avecinando, sabemos lo que se está incubando en este momento y tenemos la necesidad imperiosa de que exista control para desahogar el sistema hospitalario en este momento y en las próximas semanas”, añadió.