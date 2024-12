Sindicato pide a ministra denunciar supuesto fraude de ley en renuncia de especialistas

El presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada, pidió a la ministra de Salud, Mary Munive, denunciar el fraude de ley que asegura existe en las renuncias de profesionales de ese gremio.

Incluso, el dirigente se dijo anuente a acompañar a su colega a presentar las evidencias del caso al Ministerio Público, si es que las tiene.

Quesada fue consultado por Teletica.com sobre las declaraciones dadas la mañana de este jueves por la también vicepresidenta de la República, en el sentido de que los especialistas que pretenden salir de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para ser recontratados un mes después con un esquema salarial más beneficioso, han sido inducidos a error.

Esto en el tanto que se exponen a un delito previsto en el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que se sanciona con entre uno y cinco años de prisión.

Sin embargo, el sindicalista rechaza que eso sea así y, más bien, recalcó que esas dimisiones han estado sustentadas en el Código de Trabajo y la Ley Marco de Empleo Público.

Asimismo, recordó que ese fue el caso de la renuncia que hizo la propia Munive en 2014, cuando se formaba para ser especialista en el Hospital Carlos Luis Valverde, en San Ramón.

"Respecto a las motivaciones personales que tuvo para renunciar en 2014, son totalmente comprensibles y amparadas al Código Laboral vigente. Lo que no es, y seguimos pensando que no es de recibo, es que lo que es bueno para la gansa, debería ser bueno para el ganso, como dice un refrán costarricense", resaltó Quesada en conversación con este medio.

La ministra relató su caso en la rueda de prensa de este jueves, pues, sin decir nombres, aseguró que existen personas que se han dedicado a “atacar al mensajero”, en lugar del mensaje.

Munive explicó que, en ese momento, sus hijas gemelas estaban pequeñas y debía viajar hasta el cantón alajuelense, lo cual, combinado con su trabajo, le generaba mucho cansancio, al punto que en dos ocasiones se quedara dormida cuando conducía y sufriera accidentes de tránsito.

"Tuve que renunciar, no era que no quería. Era que no podía. Y, así puede haber un montón de colegas. O sea, yo no lo dudo", aseveró la jerarca.