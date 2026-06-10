Sindicato de Enfermería denuncia que listas de espera en CCSS se duplicaron en cuatro años

Casi millón y medio de personas están en lista de espera, según el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

La cifra se duplicó en cuestión de cuatro años, al pasar de 733.059 pacientes en abril de 2022 a más de 1.443.260 en abril de 2026 (vea video adjunto).

Ante este panorama, el sindicato presentó al Gobierno de la República un plan para reducir las listas de espera.

El planteamiento versa sobre seis ejes: abordaje de las listas de espera, fortalecimiento de primer nivel, crisis de talento humano, salud mental del personal, digitalización inconclusa y deuda del Estado con la seguridad social.

Víctor Barrantes, vecino de Venecia de San Carlos, es un vivo ejemplo de ese calvario: su hija de 15 años padece de genu valgo (alteración en la alineación de las piernas), está en lista de espera y necesita una operación ortopédica urgente para no quedar en silla de ruedas.

Desde la organización de trabajadores se pide al Poder Ejecutivo una cita para discutir eventuales soluciones al problema.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa de la Casa Presidencial y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nota del editor: Esta publicación fue actualizada el 15 de junio de 2026 para ajustar el plazo de los datos proporcionados.