Sindicato critica nuevo examen para especialistas: "Hemos sido testigos de una cortina de humo"

El presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada, criticó el nuevo examen para el ingreso a las residencias médicas.

Desde el punto de vista del dirigente, la prueba constituye una "cortina de humo", pues, sostiene, no existe problema alguno en la formación de este tipo de profesionales.

Valga recordar que el pasado jueves, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que 505 médicos generales superaron el examen único. Esto representa el 25% de los 1.993 aspirantes.

El doctor sostuvo que los resultados además son similares a los efectuados en exámenes de la Universidad de Costa Rica (UCR), "con la gran diferencia de que este año le tocó a los muchachos pagar una cantidad importante de dinero a una empresa extranjera por una prueba sin temario, inapelable y que nadie conoció realmente la temática de la misma".

Quesada enfatizó en que la institución administradora de los hospitales públicos del país no debe exceder sus facultades y que las universidades no pueden renunciar a sus funciones, por lo que corresponde seguir con los procesos ordinarios de admisión que se hayan estipulado para los campos clínicos.



"El frío no está en las cobijas. La formación de los últimos años ha sido más que saludable. El grave problema administrativo que esta institución y, sobre todo, doña Marta Esquivel, ha tenido en estos dos años, de imposibilitar la retención de este tan difícil recurso, sigue siendo la problemática. Lastimosamente, no hemos escuchado nada, así que hemos sido testigos, nuevamente, de una cortina de humo que no está resolviendo nada para la salud pública de este país", aseguró el líder sindical.