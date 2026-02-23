SINAC evalúa daños por fuerte oleaje en Parque Nacional Cahuita

Las Autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) evaluaron, este lunes, los daños en el Parque Nacional Cahuita y otras costas del Caribe Sur del país afectadas por el fuerte oleaje de las últimas semanas.

En general, el SINAC tiene registrados 11 “puntos calientes” donde convergen el acelerado aumento en el nivel del mar y la erosión de las playas (ver video adjunto de Telenoticias).

En Cahuita, por ejemplo, los empujes fríos de inicio de febrero provocaron fuertes precipitaciones e importantes olas de hasta 4 metros de altura, que originaron severos daños, especialmente en la flora costera, donde se reportan decenas de árboles caídos o con sus raíces expuestas.

“El Parque Nacional de Cahuita tiene problemas de erosión, no es una cosa reciente, esto viene alertándose desde hace más de 15 años, pero el problema es que ya el agua llegó muy cerca incluso de las instalaciones que tenemos para operar.

“Hemos tenido reuniones de coordinación con la Municipalidad de Talamanca y otras instituciones del Estado para atender las necesidades no solo dentro del área protegida, sino también lo que está fuera, el tema con esto es que las acciones de mitigación no alcanzan; ahora se necesitan esfuerzos de adaptación, porque el cambio climático es una realidad”, explicó Maylin Mora, directora del Área de Conservación Caribe.

En el parque nacional se reportan cierres de diferentes senderos para proteger a los visitantes, pero también para propiciar las labores de limpieza y reparación. ​

Decenas de voluntarios y funcionarios de otras áreas trabajaron este lunes en esas tareas y también en la evaluación de los daños.