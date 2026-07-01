SINAC emite alerta por presencia de fragata portuguesa en Parque Nacional Cahuita

El Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), emitió una alerta preventiva por la presencia de fragatas portuguesas en las costas del Parque Nacional Cahuita.

Esta alerta se da a pocos días de que inicien las vacaciones de medio periodo y aumente la afluencia de turistas en las playas (ver video adjunto).

Pero, ¿qué hacer en caso de estar en contacto con una fragata portuguesa?

"Lo conveniente sería retirarlas de todo, porque si las vuelvo a tirar al mar, aunque ya estén muertas, esas células urticantes que no han explotado, porque explotan cuando entran en contacto con la piel o con otras sustancias, por ejemplo, con agua dulce; si las regresan al mar, los bañistas podrían verse afectados", indicó Katia Ulate, bióloga marina.



"Lo que se ha reportado en seres humanos es que pueden llegar a tener fiebres, dolores intensos en la zona afectada y se han reportado cicatrices; bueno, no son cicatrices, sino que queda como el rastro donde quedó. Hasta seis u ocho meses dura en quitarse por completo la marca", agregó la experta.



La presencia de esta especie en las playas requiere extremar las precauciones. Aunque suele confundirse con una medusa, se trata de un sifonóforo cuyos tentáculos contienen millones de células urticantes capaces de provocar una dolorosa picadura, incluso cuando el organismo está varado en la arena.

El SINAC y las autoridades de salud mantienen un monitoreo permanente del litoral caribeño e instan a turistas y bañistas a respetar las indicaciones de los guardaparques y socorristas, así como los avisos colocados en las playas.