SINAC contradice a payaso: permisos de animales exóticos no estaban vigentes

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) asegura que el payaso al que le decomisaron decenas de animales, el viernes anterior, no contaba con los permisos respectivos para mantenerlos en su hogar.

Esta posición es contraria a la de Roger Zumbado, el dueño, quien asegura que tenía permisos para la importación de animales exóticos.

Según las autoridades, él tenía los permisos vigentes, pero en el año, cuando entró en vigencia el Reglamento de Vida Silvestre, cambiaron los parámetros. SINAC dijo a este medio que en ese momento, el payaso no hizo los cambios respectivos y, por eso, se le decomisaron los animales seis años después.



Además, alegan que los animales no estaban en las mejores condiciones.

"Estos animales, los cuales se encontraban en una condición precaria, fueron debidamente trasladados a diferentes centros de manejo para su atención", señalaron las autoridades.



El viernes pasado, el SINAC y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron más de 50 animales que Zumbado tenía en su casa, ubicada en Heredia.



El payaso realizaba "show mágicos" con algunas de las especies, que llevaban más de 20 años con él.

"Me decomisaron una catatúa moluca que se llama “Mango”, que yo pienso que va a morir porque es un animal que vive conmigo hace 22 años. Yo tengo los permisos de importación, son importados de Estados Unidos", indicó el vecino de Belén de Heredia.



"Tuve un decomiso horrible de animales, me sacaron esposado y yo contando con permisos de algunos animales y no me dejan ahora visitarlos donde los tienen. Me mancharon el nombre y la reputación", agregó.



El decomiso superó los 50 individuos de especies de aves, tortugas, serpientes, mofetas, tanto exóticas, híbridas y nativas.



El hombre de 56 años figura como sospechoso de tráfico de vida silvestre.