“Sin eurobonos, la relación deuda/PIB empezará a crecer”, advierte ministro de Hacienda

28 de julio de 2022, 11:41 AM

Este jueves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, insistió una vez más en la urgencia de que los diputados aprueben el proyecto de ley que le permitiría al Gobierno emitir hasta $6.000 millones en eurobonos para financiar la deuda del país.

Según explicó el jerarca, el Gobierno necesita estos recursos porque en los siguientes cuatro años deberá hacer frente al vencimiento del 40% de la deuda que se tiene colocada en dólares, esto equivale a unos $14 mil millones, y si no pueden recurrir al mercado internacional, deberán financiarse en el mercado interno generando presión en las tasas de interés.

"Eurobonos no es más deuda, no estamos aumentando el gasto, lo que estamos haciendo es cambiando deuda en el corto plazo, por deuda de más largo plazo y que no afecte las tasas de interés locales", recalcó Acosta.