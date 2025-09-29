Siete mil personas viven en condición de calle en Costa Rica: ¿qué características tienen?

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) determinó 7.133 personas que viven en condición de calle en Costa Rica.

Más de la mitad, el 51,07% del total, habitan en San José, mientras que otro 16,25% lo hace en Alajuela. Puntarenas es la tercera provincia con más casos, con 694.

El 84% de esta población es costarricense, mientras que el 90% son hombres, detalló la mañana de este lunes la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, en conferencia de prensa.

Solo cinco de ellos son menores de edad, mientras que 673 son adultos mayores.

El 67,26% de la población consultada tiene alguna dependencia o adicción a sustancias psicoactivas, mientras que entre el 30% y el 40% padece alguna patología de salud mental. Entre el 18% y el 30% tienen patologías duales (adicción y salud mental).

A ello debe sumarse que el 14,67% tiene alguna discapacidad.

Para hacerle frente a esta situación, la jerarca anunció la puesta en marcha de un plan piloto de coordinación interinstitucional para la atención de personas en situación de calle. El mismo establece una guía, de acuerdo con la secretaria técnica de la Vicepresidencia, María José Vega, en la que se establece el orden en el que deben entrar a responder las entidades públicas en poblaciones que comparten más de una condición de vulnerabilidad; así como los pasos que deben seguir en su articulación con otras instituciones.

De esa manera, se pretende equiparar trabajos como los que han implementado el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que precisamente han logrado bajar sus poblaciones en condición de calle, como destacó Munive.

El plan piloto incluye una plataforma de articulación que operará las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De igual forma, se habilitarán nuevos lugares para institucionalizar a estas poblaciones, tanto en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), así como el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad (Conapdis).

En esa línea, la jerarca anunció que se pondrá “a prueba” a las municipalidades, a las que la Ley para la creación de albergues para las personas en situaciones de abandono y situación de calle les da la atribución para la creación de los albergues.

Incluso, Munive aseveró que la respuesta de los gobiernos locales ante esta problemática ha sido “nula”.