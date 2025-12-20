Serie de advertencias ignoradas obligan al PANI a desalojar sus edificios

Las alertas estaban ahí. Informes técnicos, denuncias sindicales y advertencias formales señalaron durante meses que las oficinas centrales del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no eran seguras.

Aun así, la institución siguió operando con normalidad, hasta que la orden dejó de ser opcional.

El Ministerio de Salud dispuso el desalojo obligatorio del edificio central del PANI, en Barrio Luján, tras concluir que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para el personal. La institución tiene menos de 30 días para abandonar el inmueble donde laboran 342 funcionarios.

La medida se sustenta en informes del Cuerpo de Bomberos, elaborados en abril de 2025, que documentaron decenas de incumplimientos, muchos de ellos catalogados como críticos, en los tres edificios que conforman las oficinas centrales.

En el Centro de Cultura, se identificaron 16 fallas críticas, entre ellas la ausencia de sistema de alarma contra incendios, una sola vía de evacuación, escaleras de madera y material altamente combustible.

El edificio financiero-contable acumuló 14 fallas críticas, con riesgos eléctricos, recorridos de evacuación fuera de norma y la falta de sistemas de protección contra incendios.

En el edificio de Presidencia Ejecutiva y Centro de Orientación, Bomberos reportó 17 fallas críticas, incluyendo escaleras de emergencia inhabilitadas, pese a ser obligatorias por normativa.

Aunque el PANI asegura que desde 2018 se analizaba una mudanza, los informes técnicos confirman que el riesgo era conocido y documentado.

En agosto se solicitó un plan remedial sin desalojo, pero la petición de más tiempo fue rechazada por el Ministerio de Salud.

La institución ahora anunció un plan de contingencia, basado en teletrabajo, alquiler de un nuevo inmueble y la promesa de garantizar la continuidad de los servicios.