Senasa detecta caso de influenza aviar en ave marina de Quepos

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmó este jueves la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) tipo A, subtipo H5, en un piquero patiazul (Sula nebouxii), localizado en el sector de Manuel Antonio, Quepos.

Se trata de un ave marina silvestre y que, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), no afecta el estatus sanitario del país para la exportación de productos avícolas. Asimismo, reitera que el consumo de carne de pollo, pavo, huevos y demás productos avícolas continúa siendo seguro para la población.

“Senasa activó los protocolos establecidos y se encuentra ejecutando las acciones de vigilancia epidemiológica correspondientes para controlar la enfermedad.

“De forma paralela, se mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras instituciones competentes, fortaleciendo la respuesta interinstitucional para la atención, seguimiento y mitigación de los riesgos asociados a este evento sanitario”, precisó la autoridad sanitaria.

Senasa insistió en que, hasta ahora, no se tiene registro de casos de la enfermedad en aves domésticas, pero que mantiene una vigilancia permanente y ha reforzado las acciones de monitoreo en la región para proteger la producción avícola nacional y preservar el estatus sanitario del país.

En Costa Rica, los primeros casos de influenza aviar en aves silvestres fueron detectados en enero de 2023 y el último caso se registró en octubre de ese mismo año. Desde entonces, el país se había mantenido libre de nuevos eventos gracias al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la detección temprana y el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres; en raras ocasiones puede afectar a mamíferos, incluyendo al ser humano.

Las aves enfermas pueden mostrar uno o varios síntomas como: temblores, falta de coordinación, pérdida de apetito, parálisis, diarrea, problemas respiratorios, inflamación alrededor de la cabeza, caída de la producción de huevo y muerte súbita.

Senasa hizo un llamado a la población para mantenerse alerta y reportar cualquier hallazgo de aves silvestres enfermas o muertas, especialmente aves acuáticas como pelícanos, piqueros, patos y otras especies marinas, así como aves rapaces o carroñeras, entre ellas halcones, gavilanes y zopilotes.

En caso de observar animales con síntomas compatibles con esta enfermedad, la recomendación es no acercarse, no manipularlos ni intentar rescatarlos o trasladarlos; en su lugar, las personas deben reportar la situación de inmediato a la oficina más cercana de Senasa o a los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected].