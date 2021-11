Seis consejos de un ganador del 'Gordo' a quienes juegan lotería navideña

Steven Segura ganó 1.000 millones de colones en el Gordo Navideño de 2010. Más que felicidad y alegría, este premio se convirtió en una pesadilla para él, tanto así que lo calificó como “emocionalmente devastador”: tras convertirse en millonario, sufrió extorsiones y hasta problemas de salud.

El vecino de San José, quien tenía 34 años en ese momento, compró un entero y resultó favorecido con el premio mayor: el número 41 con la serie 744. Se enteró de la noticia mientras esperaba su vehículo en un lavacar.

Ahora, 11 años después, Segura puede reconocer algunos errores que cometió; pero, principalmente, aconsejar a quienes, en pocas semanas, podrían estar en su posición.

Estos son seis consejos del ganador del "Gordo Navideño" para los participantes del sorteo del próximo 19 de diciembre, que entregará 1.600 millones de colones por emisión.

1. "Si se pega la lotería el domingo, el lunes vaya a terapia"

Steven tiene muy claro el primer paso luego de enterarse que usted es el ganador: ir a terapia psicológica.

“Lo primero es ir a terapia, pero de inmediato: te ganas la lotería el domingo y la próxima ya estás donde una buena terapeuta. Nosotros tenemos que trabajar todos nuestros fantasmas y demonios que nos acechan día a día, hora a hora, minuto a minuto y toda esa nebulosa que tenemos. Toda la angustia hay que trabajarla, todo eso es lo que nos hace a veces caer en grandes errores.

"Tenemos que ser responsables, la madurez es muy importante, el dinero a veces nos hace personas tan inmaduras, que lo que andamos es aparentando a los demás con cosas materiales, el camino no es por ahí”, aseguró.

2. "No cuenten nada"

Mantener un perfil muy bajo es una de las principales recomendaciones cuando se gana el premio mayor. El caso de este joven se hizo muy famoso en su trabajo, en el barrio y entre sus conocidos. Segura dice que aprendió, a las malas, pero aprendió.

"Nuestra Costa Rica ha cambiado enormemente y luego nos podemos ver victimizados por extorsiones o este tipo de delitos, a mi me pasó. No anden publicando ni presumiendo con esto, porque al final lo que está presumiendo es un montón de papeles (billetes), hay que ser cuidadoso . Que la noticia la sepan la menor cantidad de personas. Es terrible llevar pegado en la frente esa etiqueta del ganador del 'Gordo', se vuelve terrible, se vuelve una marca personal que seguirá por siempre", añadió.

Steven sufrió de extorsiones, en las que lo amenazaban con matar a sus hijas si no entregaba cierta cantidad de dinero, lo persiguieron y acosaron innumerables veces.

3. No obsesionarse con acumulación de riqueza

Este es uno de los consejos más importantes para estar "tranquilo", según contó el hombre. El objetivo es tener un perfil bastante conservador y no arriesgar tanto.

"No convertirse en un obsesionado en la acumulación de riqueza, no, no, no nos arriesguemos a tanto. Me parece que si te ganás la lotería y viene un montón de dinero hacia vos, lo primero es estar tranquilo; pero si vos te obsesionás con acumulación de riqueza la vas a pasar mal y puede cometer errores, podes invertir muy mal la plata", aseguró.

Este consejo va de la mano con una vida tranquila y feliz.

Presentación Gordo Navideño 2021.

4. Conocer el valor del dinero

Para Steven, este es uno de los consejos más importantes: no perder el valor del dinero.

"Al ver una cuenta con un montón de números, tiende a gastar sin conciencia alguna, le da lo mismo gastar 1 que 1.000 porque cree que aquel puñado de números van a ser infinitos, y no. El dinero como vino, así de fácil, así de fácil se puede ir. ¿Cómo hacer para no perder el valor del dinero? Limitándose, entre más nos limitemos más libres somos", comentó.

"No ganamos nada con comprarnos el carro último modelo si vivimos en la ciudad y no lo vamos a ocupar o no somos finqueros. Para qué gastar tanta gasolina, para qué contaminar tanto, el último teléfono o llenar el clóset de cosas que no vamos a usar. Hay que limitarse, hay que tener muy claros los límites", dijo.



5. Coach financiero... ¡jamás!

​Alejarse de cualquier persona que se haga llamar coach financiero o líder financiero es el quinto consejo que brinda Steven Segura. Él recomienda optar por otras opciones de asesoramiento.

"Si lo que requieren es ayuda, para eso hay profesionales en el tema, economistas, corredores de bolsa y finanzas, pero graduados en academia que saben las tendencias en el mercado, que saben los productos bursátiles que existen. No creer en recetas enlatadas de microondas que "con estos 10 pasos" te vas a convertir en Warren Buffett, Elon Musk o que vas a ser la persona más rica de Costa Rica”.



6. Ayuden, no repartan

El próximo ganador del 'Gordo' deberá conocer la diferencia entre ayudar, compartir y repartir.

“Es muy importante ayudar y compartir, no por lo que yo vaya a sentir, que me vean los demás ayudando o recibir reconocimientos. No, es importante ayudar a las personas desprotegidas o a la familia. Cuando yo digo a ayudar no es repartir, no es llegar con un fajo de billetes y repartir; hay una clara diferencia entre ayudar y repartir”, concluyó.



Para el sorteo de este año, los enteros de 80 pedacitos tienen un costo de ₡80.000, mientras que cada fracción cuesta ₡2.000.