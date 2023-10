Seguridad reitera que no tardó 48 días en enterarse de decomiso en Róterdam

Hasta este lunes 9 de octubre se recibió de manera oficial, a nivel policial, del hallazgo de un cargamento de droga en Europa proveniente de Costa Rica, por lo que afirmar que la "Policía tica tardó 48 días para descubrir que contenedor escaneado llevaba droga", es una aseveración inexacta.



El Ministerio de Seguridad Pública no tardó 48 días, sino que dicho decomiso no fue oficializado en la plataforma Contairnercom. Por lo tanto, las autoridades costarricenses desconocían de ese cargamento.



Desde que trascendió la noticia el lunes 9 de octubre de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública procedió a solicitar una certificación. El documento CC-DPCD-2023, firmado por el director de la Policía de Control de Drogas (PCD), Stephen Madden Barrientos, clarifica que antes de esa fecha no hubo un reporte oficial a las autoridades costarricenses del decomiso de droga mencionado por el periodista Álvaro Sánchez.