Seguridad inicia proceso para despedir a policías detenidos con millones en Crucitas

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, confirmó a Teletica.com que activó de forma inmediata el proceso de despido contra tres oficiales detenidos en Crucitas con una suma millonaria de dinero durante operativos contra la minería ilegal.

“Los tres policías ubicados con dinero en la zona de Crucitas fueron puestos a disposición judicial y se ha iniciado en contra de ellos una causa penal.

"En el ámbito administrativo, hemos iniciado de manera inmediata el proceso de despido contra estos funcionarios”, señaló Zamora.

El Ministerio Público, mediante la Fiscalía de Los Chiles, comunicó que abrió una investigación en contra de tres oficiales de Fuerza Pública por el presunto delito de legitimación de capitales.

"Tras valorarse la situación actual del caso, así como los arraigos procesales de los sospechosos, se determinó que, por ahora, pueden estar apegados al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares. Ahora el caso avanza en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba", indicó la Fiscalía.

La detención de los oficiales ocurrió el domingo anterior en la Zona Norte del país, luego de varias intervenciones en puntos utilizados para la extracción ilícita de oro. En medio de estas acciones, los policías fueron sorprendidos con un total de ₡8.520.000, cuyo origen se encuentra bajo investigación.



El Ministerio de Seguridad detalló que a uno de los oficiales, de apellido Segura, se le decomisaron ₡3.950.000; a Moraga, ₡3.660.000; y a Ramírez, ₡910.000 al momento de la inspección.

Las autoridades no descartan que el dinero esté relacionado con las intervenciones recientes en la zona minera.



Las investigaciones continúan para determinar si los funcionarios recibieron los recursos durante los operativos o si lo sustrajeron de los campamentos intervenidos.

