Seguridad del país está en riesgo tras colapso en celdas judiciales, asegura OIJ

El colapso de personas en las celdas ha levantado otra preocupación al Organismo de Investigación Judicial (OIJ): según dicen, en este momento la seguridad del país se ve está viendo muy comprometida.

El hacimiento obligó a cerrar las celdas del I y II Circuito Judicial de San José, Guápiles, Siquirres y Sarapiquí, pues ya no pueden recibir a más personas detenidas.

“El problema esencial es que cualquier persona que sea detenida por la policía no tiene donde ingresar porque el Ministerio de Justicia no las recibe y porque no ha habido una manifestación judicial que se pronuncie al respecto de su ubicación. Esto significa un problema muy grave de seguridad, ya que la Fuerza Pública no va a poder actuar, ejecutar y ni aplicar la ley”, explicó Walter Espinoza, director del OIJ.