¿Seguirá el frío? Esto dice el pronóstico del tiempo

Las condiciones frías y ventosas continuarán afectando al país durante los próximos días debido al ingreso de un nuevo empuje frío, según el más reciente informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).



De acuerdo con los expertos, este miércoles Costa Rica se encuentra en una fase de transición entre dos sistemas: el empuje frío número 13, que ya empieza a perder intensidad, y el empuje frío número 14, que ingresará a partir de la noche del jueves y se extenderá durante el fin de semana (ver video adjunto de Telenoticias).



Aunque el frío más intenso registrado el pasado lunes y martes comenzará a disminuir, los vientos alisios seguirán presentando ráfagas fuertes, especialmente en el norte de Guanacaste, donde se han reportado vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Estas condiciones se mantienen debido a que el frente frío asociado al sistema número 13 se desplazó hacia el sur de Centroamérica.



El IMN indicó que el periodo más ventoso se prevé entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, cuando el nuevo empuje frío intensifique nuevamente las ráfagas de viento en varias regiones del país.



Si bien este empuje frío no será tan intenso como el anterior, sí provocará un ambiente fresco con temperaturas bajas durante jueves, viernes y parte del fin de semana. Incluso, aunque el frente frío no ingresaría directamente a Costa Rica, se espera que se acerque hasta Nicaragua, lo cual mantendrá la influencia de aire frío en el territorio nacional.



Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante los fuertes vientos, especialmente en zonas vulnerables, así como tomar precauciones por las bajas temperaturas que persistirán en los próximos días.





