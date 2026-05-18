Sedentarismo, alto consumo de sal y fumado incrementan la hipertensión en ticos

El sedentarismo, el alto consumo de sal y el fumado incrementan la incidencia de hipertensión arterial en el país.



Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tres de cada diez adultos padecen la enfermedad.



Cada vez más costarricenses padecen de hipertensión arterial y muchos de ellos son personas relativamente jóvenes.



Actualmente, cerca de un millón 134 mil personas reciben tratamiento contra esta enfermedad en la Red de Servicios de la Caja, una cifra superior a la registrada durante el 2024, cuando se contabilizaron aproximadamente un millón 94 mil pacientes bajo tratamiento.



El incremento refleja no solo la magnitud de la enfermedad, sino también el impacto que representa para el sistema de salud. Entre personas de 20 a 39 años, dos de cada diez reportaron padecerla. En el grupo de 40 a 64 años, la cifra aumenta a cuatro de cada diez. Y entre mayores de 65 años, siete de cada diez personas viven con hipertensión.



Solo durante el año anterior, la institución destinó cerca de 4.880 millones de colones para la compra de medicamentos contra la hipertensión, lo que equivale al 1,8% de todo el presupuesto institucional destinado a fármacos.



Medicamentos como enalapril, hidralazina, irbesartán, metildopa, nitroprusiato y propranolol forman parte de la lista utilizada diariamente por miles de pacientes para mantener controlada la presión arterial.



En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial las autoridades de salud insisten en la importancia de realizar controles médicos periódicos, mantener hábitos saludables, reducir el consumo de sal, hacer ejercicio y no abandonar los tratamientos.

