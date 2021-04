Sector productivo cree que restricción es "inoportuna" y pide a Gobierno "recapacitar"

Representantes de las Cámaras de Comercio, Restaurantes (Cacore), Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y la Asociación de Bares coinciden en que el regreso de la restricción vehicular los fines de semana es “inoportuno”, ya que los afectará económicamente y traerá más desempleo.

Según el sector productivo, esta decisión afectará a muchos negocios porque lo que hace, en términos prácticos, es reducir la clientela de sábados y domingos a la mitad.

“Es un golpe duro que afectará a muchos en términos económicos. Esa gente que se trae de vuelta para combatir el desempleo habrá que dejarla ir nuevamente porque la economía, en esas condiciones, no da para pagar todos los gastos”, dijo Jorge Figueroa, presidente de la Cámara de Restaurantes.

Para Figueroa está claro que son normativas del Gobierno, hay que acatarlas y se seguirán cumpliendo, pero le consterna que aún no hay noticia alguna sobre focos de contagio en restaurantes.

Otro de los que se refirió al tema fue Jose Francisco Quesada, quien es presidente de la Asociación de Bares. Él considera que la restricción vehicular genera una afectación directa, ya que cuando la aplicaron, notaron la diferencia.

“Nunca hemos estado de acuerdo con la restricción porque se expone a la población a hacer uso del transporte público, el cual genera desconfianza porque no hay una desinfección en las unidades y no se evita el tema de contagio. Agradecemos que no se haya bajado el tema de horarios o cierre total, pero sí va a haber una afectación directa”, señaló Quesada.