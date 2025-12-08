Sector de zonas francas alza la voz por tipo de cambio: “Estamos sumamente preocupados”

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) expresó este lunes su preocupación por la caída sostenida en el tipo de cambio del dólar, que roza ahora cifras no vistas desde hace 20 años en el país.

Este lunes, la venta de la moneda estadounidense se ubica en ₡491,54, según la referencia del Banco Central.

Esa apreciación sostenida del colón frente al dólar, según Azofras, amenaza a las empresas del régimen de zona franca, con aumentos en costos operativos y caídas por exportaciones.

“Desde el sector de zonas francas estamos sumamente preocupados por la situación cambiaria que atraviesa el país. Sin duda alguna, la depreciación del color frente al dólar impacta negativamente nuestra competitividad.

“Cuando se revisan los datos, tan solo en el último año el tipo de cambio ha caído casi 70 puntos y hemos llegado hoy a una nueva baja en esta caída. Esto simplemente significa para las empresas un incremento considerable de los costos operativos que ha llegado hasta el 30%”, lamentó Nancy Vega, directora ejecutiva de la asociación.

La asociación insistió en que el panorama actual amenaza la competitividad de Costa Rica en momentos donde países como México o Colombia están ganando terreno por sus costos de producción más bajos.



“Desde una perspectiva de competitividad, este sobrecosto afecta planes de crecimiento, limita la capacidad de las empresas para expandirse y dificulta la ejecución de proyectos que generarían más empleos para los costarricenses.

“Además, nos hace más difícil la competencia internacional por proyectos de inversión extranjera directa cuando nos comparan con países como México, Colombia y República Dominicana, donde los costos de producción son sustancialmente inferiores, lo cual podría desincentivar la inversión en Costa Rica”, añadió Vega.

Azofras hizo un llamado a las autoridades de Gobierno para que “revisen” el tema.