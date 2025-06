¿Se imaginó Paté Centeno que aquel joven al que le dio oportunidad real brillara en Rusia?

El atacante Manfred Ugalde debutó en Saprissa bajo las órdenes de Vladimir Quesada. Posteriormente, en su paso por el club, el estratega Walter Centeno priorizó darle oportunidad a aquel joven que ganaba confianza en el club morado.

Centeno vio como Manfred se convirtió en legionario, primero a Bélgica, luego a Países Bajos y ahora se convirtió en el goleador de la Liga de Rusia con 17 tantos en el Spartak Moscú.

Incluso, en la actualidad, el periodista especializado en fichajes, Fabricio Romano, ha informado de que Manfred ha despertado interés principales clubes de Europa.

Teletica.com conversó en entrevista con Paté Centeno y una de las consultas fue referente a Ugalde.



—Manfred Ugalde está ya brillando en Rusia, quedó como máximo goleador de la liga rusa... ¿Usted creyó que Manfred podría llegar tan lejos como ha llegado?

Bueno, yo creo que ha sido meramente de Manfred y el entorno de él, tanto Kurt Morsink como Diego Fernández, que lo han protegido, que creyeron en él, que lo han arropado, que lo han cuidado, le han dado las herramientas para que él en estos momentos sea apetecido por muchos equipos.

Pienso que Kurt ha hecho una labor sumamente importante con él en la parte mental, en la parte de ordenarle las cosas a los futbolistas a estas edades, hay que ordenarle las cosas, porque ellos por sí solos no pueden tomar todas las decisiones, ellos nada más tienen que jugar al fútbol.

Yo creo que el fútbol moderno es de los jóvenes, los equipos que quieran ver un retorno en su institución tienen que jugar con jóvenes, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, porque si no hay retorno, los equipos no van a poder sobrevivir.

Yo me alegro por Manfred, todo el mundo cree que es él, pero detrás hay una mente maestra que se llama el representante, lo digo porque he estado cerca de él y sé lo que ha trabajado Kurt con él, entonces mi respeto es para eso, ojalá todos los chicos en un futuro tengan un representante como él.