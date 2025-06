Walter Centeno: "Salvar un descenso es como ganar un título"

El técnico Walter Centeno salvó al Santos de Guápiles del descenso. Lo hizo con buen fútbol, con su idea de posesión de pelota y con la conformación de un buen grupo que tuvo convencimiento en él para poder salir adelante de esta prueba.

Teletica.com conversó a profundidad con Peté sobre salvar a permanencia con el Santos, la incertidumbre de su presente y también su progresión como entrenador.

—¿Cómo está usted Walter con todo lo que ha pasado últimamente con el tema del Santos, pero con la satisfacción del trabajo realizado después de lo que fue esta temporada?

Bueno yo creo que estoy muy preocupado al igual que los jugadores de Santos y la parte administrativa porque porque ha sido todo muy difícil, uno desde la cancha trató de hacer lo mejor posible, tanto los jugadores de convencer a los muchachos de decirles qué estaba bien, de que había que salvar la categoría y ellos pusieron el esfuerzo y empeño y de un pronto a otro pasa esto, yo creo que es un golpe para todos muy grande.

A nivel personal, de hecho, lo veo también duro para mí porque cuando ya habíamos salvado el equipo, ya habíamos tenido sobre la marcha cuatro meses de trabajo, donde el equipo ya estaba dando buenas pinceladas, habíamos peleado el descenso de una forma diferente y quedamos como a 10 puntos, o sea fue bueno, fue bueno porque porque el campeonato aparte que estábamos jugando nosotros con Santa Ana, se vio que no fue una diferencia de dos puntos, fue una diferencia de 10 puntos.

Yo creo que ahí abunda mucho el trabajo que veníamos haciendo con los muchachos de credibilidad, de seguir creciendo y sobre todo para para este nuevo torneo, donde se nos escapó todas las ideas por este parón, entonces nos vemos obligados ahora a estar 'stand by' y esta incertidumbre yo creo que pesa mucho.

—Por esa labor Walter que usted hizo en el Santos, por el momento, obviamente, está a la espera de lo que se resuelva con el equipo, pero pero nadie le ha llegado a buscar para ver cómo está usted ahí?

No, no, no, así como un acercamiento directo, serio, una propuesta buena, no ha aparecido, nada más no sé a qué se debe, pero yo soy consciente de que todavía yo pertenezco a Santos, ellos son mi patrón en este momento, hasta que no se dicte una sentencia de esta resolución definitiva, entonces yo sigo pendiente, porque es muy feo dejar un trabajo votado y más acumulado como lo veníamos haciendo, entonces yo creo que esperemos en Dios y que todo se nos dé para que nos devuelvan la licencia para el bienestar de muchos jugadores.

A mí me preocupan ellos porque ellos me llaman a mí y yo no sé qué decirles, no está en mis manos, si dependiera en mis manos, imagínense, ya estaríamos entrenando, pero en fin, esto es parte del proceso en el que estamos.

—Si uno echa un poquito el cassette para atrás, aquella primera fecha en el Fello Mesa, después todas las críticas que se vinieron y usted dijo, bueno, denme tiempo, al final el tiempo le dio la razón en estos seis meses a usted: ¿Qué evaluación hace ya del torneo en sí, es decir, de su idea, de su estrategia?

Yo creo que por la forma en la cual a mí me gusta jugar, o que jueguen mis equipos, yo he tenido, para llamarlo así, muchos anticuerpos de qué no se puede hacer, porque aquí no hay jugadores, porque se necesita tiempo, y sabiendo el fútbol de Costa Rica que es muy resultadista y que la gente se preocupa mucho si pierde dos partidos, tres partidos, entonces yo creo que, yo les saco un gran valor para mí.

He hablado una vez con Alonso y le dije: Alonso, salvar el descenso es como un título porque la presión es más dura, es más cruel de estar peleando la punta, entonces me decía, sí, es verdad, son cosas nuevas que estamos viviendo, y de la forma en la cual nosotros queríamos salir del descenso, en su momento estuvimos ahí cerca de la clasificación, no se nos dio, pero de la forma y en la cual me gusta que jueguen mis equipos, yo creo que es un gran esfuerzo que hicieron los jugadores primero y después el cuerpo técnico, lamentablemente se nos cortó ese ritmo que traíamos y esperemos a ver si nos devuelven la licencia para retomar y poder buscar una nueva posición en el próximo campeonato.

—¿Usted ha ido modificando su idea a través de los años? ¿Cómo ha ido variando, digamos, el génesis de su idea, de su fútbol?

Bueno, tratando de ir buscando la vuelta al sistema y a los jugadores, que sea un poco más rápida la adaptación, que no sea tan lenta como debe ser, ¿verdad? sino buscándole de acuerdo al torneo, porque yo tomé un equipo en competición, entonces tenía que hacerlo jugar y tenía que hacerlo sumar y salir de una situación del descenso que no es fácil, por eso eran tres ingredientes que eran desventaja para mí en este caso, pero gracias a Dios yo creo que salimos bien.

Cada equipo que agarro me enseña más cuál es la ruta más rápida para adaptarnos ya sea al tipo de torneo, ya sea a medio año o al inicio del año, lo ideal sería el inicio, ¿verdad? pero en este momento otra vez se me cortó el camino al igual que con el Herediano, ahora estoy aquí, pero es lo que nos toca, son las adversidades en las cuales se presenta uno como entrenador y tener paciencia y seguir confiando en lo que uno hace.

—Walter, todas las profesiones tienen su riesgo e incluso uno como trabajador en cualquier momento también puede, Dios no quiera quedarse sin empleo, pero ¿Cómo se aprende también en el fútbol de Costa Rica a vivir con eso? Hay clubes que cambian tres veces de entrenador en un mismo torneo... ¿Cómo se aprende a intentar tener una idea clara de fútbol si regularmente los dirigentes no creen en eso o hacen tambalear los procesos?

Bueno, yo creo que la misma desesperación de los clubes, de los equipos por ganar los lleva a veces a pegarse un tiro en los pies. Se lo digo porque solo gana uno y gana el que mejor planifica y el que mejor hace las cosas o el que mejor está estructurado para ser campeón, y al final perdemos 10, imagínate. Entonces, ¿10 entrenadores somos muy malos? No, es que es la lógica, siempre va a ganar el que mejor prepara, al que mejor confianza le den, el que mejor y más tranquilo trabaje, pero para nada es un secreto que aquí en Costa Rica la parte mediática pesa sobre los dirigentes.

Pesa mucho y eso los hace a ellos a veces tomar decisiones apresuradas, a veces les sale, pero no hay un crecimiento a nivel de equipo. Por eso todo el mundo dice que el fútbol de Costa Rica es un día llegas bien, otro día llegas mal, entonces es como una montaña rusa. Hay que tener cuidado, si queremos que el fútbol de Costa Rica evolucione, que los clubes sean sólidos, tenemos que cambiar un poco el pensamiento, me parece.

—Por esto que me dice Walter, ¿Le gustó el último campeonato, cómo se desarrolló el campeonato, siente que quedó campeón del mejor equipo o descendió el que peor hizo las cosas? ¿Existió esa justicia en el campo?

Si usted lo ve futbolísticamente, o sea, el campeonato, digamos, todo mundo trata de sacar puntos y es lo que hace, llegar y después si llegas bien con un estado de ánimo emocional muy bueno, puedes ganar el título, más allá si tienes una forma, si tienes un estilo, defiendes lo que sea, yo creo que el torneo está para cualquiera, entonces es muy bipolar, digamos, el tipo de torneo que tenemos, porque le pasó a Alajuelense, llegó sin perder y perdió el último partido, no podemos decir que fue una temporada mala; Saprissa clasificó en el último partido; Cartaginés tuvo una regularidad buena en la segunda vuelta, quedó fuera, Herediano se mantuvo y fue el campeón.

Pasan tantas cosas en el torneo que uno ya no sabe qué va a pasar en el futuro, porque pasan tantas cosas que usted no se explica, uno como entrenador no se explica, ¿pero qué pasó? si veníamos bien, no, no, no, es que o la parte emocional bajó o la idea de juego no se vio reflejada. Hay que buscar un diagnóstico bien claro para ver qué es lo que pasa, pero eso le compete a cada equipo, pero en fin, el campeonato de Costa Rica, usted no sabe cuándo vas a ganar, no sabes.

—Walter y volviendo a su tema contractual, por su experiencia y recorrido, ¿Se cierra a una oferta en el extranjero?

La puerta está abierta, yo en este momento, como le dije, debo respeto a Don Ronny (presidente de Santos), que ha estado ahí al lado mío, y esperando a ver, siendo responsable con él, a esperar qué resolución vaya a tomar, y si no se da, la puerta está abierta a nivel nacional, a nivel internacional, me encantaría, la verdad que me encantaría dar ese paso, han habido acercamientos, pero ninguno concreto, entonces, esta es la vida del entrenador, de esperar oportunidades, y esperemos en Dios que pronto se brinde una oportunidad a nivel personal.

—Para finalizar Walter, está Manfred Ugalde ya brillando en Rusia, quedó como máximo goleador de la liga rusa... ¿Usted creyó que Manfred podría llegar tan lejos como ha llegado?

Bueno, yo creo que ha sido meramente de Manfred, Manfred y el entorno de él, tanto Kurt Morsink como Diego Fernández, que lo han protegido, que creyeron en él, que lo han arropado, que lo han cuidado, le han dado las herramientas para que él en estos momentos sea apetecido por muchos equipos, creo que Kurt ha hecho una labor sumamente importante con él en la parte mental, en la parte de ordenarle las cosas a los futbolistas a estas edades, hay que ordenarle las cosas, porque ellos por sí solos no pueden tomar todas las decisiones, ellos nada más tienen que jugar al fútbol, y yo creo que el artífice de eso ha sido Kurt con su grupo.

Ellos le dieron la tranquilidad al muchacho, lo arroparon y ahí se ve el éxito de un proceso, yo creo que el fútbol moderno es de los jóvenes, los equipos que quieran ver un retorno en su institución tienen que jugar con jóvenes, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, porque si no hay retorno, los equipos no van a poder sobrevivir.

Yo me alegro por Manfred, todo el mundo cree que es Manfred, pero detrás de Manfred hay una mente maestra que se llama el representante, lo digo porque he estado cerca de él y sé lo que ha trabajado Kurt con él, entonces mi respeto es para eso, ojalá todos los chicos en un futuro tengan un representante como él.