¿Se acabó el baile en los restaurantes de San José? Reglamento desata polémica

Un nuevo reglamento impulsado por la Municipalidad de San José plantea cambios en la realización de espectáculos públicos dentro del cantón, incluyendo restricciones para restaurantes y nuevos límites de horarios y ruido según la ubicación de los establecimientos.

La propuesta establece que en los restaurantes solo podrán realizarse actividades como música en vivo, presentaciones de DJ o karaoke, siempre que no impliquen baile.

Además, en las zonas mixtas, donde conviven comercios y viviendas, los espectáculos públicos deberán finalizar a las 10 de la noche (ver video adjunto).

El reglamento también fija límites de ruido de acuerdo con el horario y la zonificación. En las zonas mixtas se permitirán hasta 70 decibeles durante el día y 40 decibeles durante el horario nocturno.

La iniciativa contempla sanciones que incluyen clausuras de hasta 24 horas para quienes incumplan la normativa.

La Municipalidad de San José sostiene que el objetivo es actualizar una regulación vigente desde 2001, establecer reglas claras de acuerdo con la zonificación de cada sector y procurar un equilibrio entre la actividad comercial y el derecho al descanso de las comunidades mediante límites de horarios y niveles de ruido.

No obstante, la propuesta ya genera posiciones encontradas. Mientras algunos regidores consideran que las nuevas disposiciones benefician a los vecinos, representantes de bares y restaurantes afirman que las restricciones afectarían la actividad comercial y cuestionan que el reglamento avanzara sin una consulta previa al sector.

El proyecto recibió una primera aprobación en el Concejo Municipal. Antes de entrar en vigencia deberá superar una segunda votación y posteriormente someterse al proceso de consulta pública.

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