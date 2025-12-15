San José se llena de actividades culturales para celebrar la Navidad

San José vive una intensa agenda cultural durante la época navideña, con actividades gratuitas y familiares que incluyen desfiles, espectáculos artísticos, recorridos urbanos y conciertos internacionales, distribuidos en distintos parques y espacios públicos de la capital.

Uno de los principales eventos fue el Festival de la Luz 2025, que se realizó en el Parque Metropolitano La Sabana y reunió a miles de personas. La actividad incluyó la participación de 10 bandas musicales, cinco carrozas y tres espectáculos de piso, además de un espectáculo aéreo con mil drones que proyectaron figuras navideñas y religiosas, uno de los momentos más comentados por los asistentes.

Este año, el festival presentó un nuevo recorrido, en medio de cuestionamientos previos por cambios en la ubicación y la salida de algunas bandas. Pese a la confusión inicial generada por el ajuste en el trayecto, el público pudo disfrutar del desfile, con salidas hacia sectores como Pavas y Paseo Colón (ver video adjunto de Telenoticias).

La agenda cultural continuará los días 19 y 20 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, con el Tour de la Luz. Esta actividad recorrerá parques emblemáticos de San José, entre ellos La Merced, Central, de las Garantías Sociales, la Plaza de la Democracia, el Parque Nacional, España y Morazán.

Además, el alcalde de San José, Diego Miranda, informó que los días 27 y 28 de diciembre se realizará el festival “San José te quiere aquí”, una propuesta similar a Transitarte, que se desarrollará de 10:00 a.m. hasta las 8 p.m. en distintos parques de la capital, con actividades artísticas y culturales para todo público.

Como cierre de la programación navideña, el 28 de diciembre el Parque Metropolitano La Sabana será escenario de un concierto internacional, con el que se espera atraer a miles de personas y cerrar el mes con una amplia oferta cultural para residentes y visitantes.