Salud transfiere primeros ¢500 millones para evitar paralización anunciada por Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense (CRC) recibió el primero de tres pagos por ¢500 millones que el Gobierno de la República debía transferirle, situación que ha comprometido sus finanzas e, incluso, amenazado las operaciones de sus comités de emergencia.

Ante una consulta de Teletica.com, el Ministerio de Salud confirmó haber efectuado el desembolso del primero de los tractos y adelantó que tiene previsto hacer un segundo desembolso por el mismo monto esta semana.

La autoridad sanitaria explicó que los ¢1.500 millones que la Asamblea Legislativa autorizó para la institución de rescate no estaban disponibles, en el tanto que no se había alcanzado la recaudación necesaria.

Una vez que el Ministerio de Hacienda acreditó los recursos, fue posible hacer el pago a la Cruz Roja, puntualizó Salud.

El depósito se produce un mes después de que la benemérita institución saliera a alertar públicamente sobre el riesgo que corrían sus operaciones si no se solventaba el faltante.

Valga recordar que el 4 de noviembre anterior, el gerente general del cuerpo especializado en la atención de emergencias, Wálter Fallas, proyectó que la Cruz Roja terminaría el año con un déficit financiero de ¢1.700 millones.

Sin embargo, el vocero señaló que ese problema no es reciente, sino que viene de hace varios años y que se acrecentó tras la pandemia por el virus del SARS-CoV-2.

Fallas, a su vez, hizo ver que los incidentes que atiende la institución benemérita son cada vez más complejos, por lo que demandan una cantidad mayor de recursos.

Este medio solicitó una posición a la institución de rescate, que al cierre de esta publicación se mantiene en trámite.

