Cruz Roja Costarricense dice que negativa de Hacienda pone en jaque su operación

La Cruz Roja enfrenta una de las peores crisis financieras de su historia producto al aumento de emergencias y a la negativa del Ministerio de Hacienda por trasladarle recursos.



Si bien la institución benemérita es la segunda que más emergencias atiende en el país, tiene uno de los presupuestos más pequeños (ver video adjunto de Telenoticias).



“La Cruz Roja Costarricense enfrenta una de las crisis financieras más complejas a lo largo de los últimos años. Estamos proyectando un déficit financiero de aproxidamente 1700 millones solo para este 2025.



“Esto no es nuevo, viene desde hace bastantes años y se vino a acrentar después de la pandemia. Cada vez las emergencias son más complejas, más diversas y requieren mayor cantidad de recursos, lo cual hace que vengamos a tratar de solventar todos estos temas con recursos cada vez más limitados”, aseguró Wálter Fallas, gerente de la Cruz Roja Costarricense.



Fallas explicó que una de las principales razones de ese déficit es precisamente la negativa de Hacienda de trasladar los recursos que los diputados aprobaron en el presupuesto para inyectar a las cuentas de la institución.

“En el periodo 2025 se aprobaron 500 millones de colones que no fueron transferidos. Adicionalmente, en este momento está la discusión de 1500 millones, la aprobación de los mismos, los cuales esperamos y hacemos una llamado para que nos sean transferidos”, añadió el gerente.

El gerente aseveró que esa falta de recursos también amaneza con sacar de operación a distintos comités de emergencia.

Telenoticias solicitó a Hacienda una posición y está a la espera de una respuesta.