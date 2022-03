Salud solo ha aceptado 75 dictámenes médicos que eximen de vacuna anticovid

El Ministerio de Salud rechazado al menos 256 dictámenes de contraindicación de la vacuna contra COVID-19.

Según datos de la institución, hasta el 15 de marzo habían recibido 537 solicitudes, de esas solo 75 habían sido aprobadas. Otras 56 se encontraban en la categoría de solicitud de requisitos, 81 fueron erróneas y 69 aún están pendientes de revisión.

Patricia Monge, internista y coordinadora de la Unidad de Alergología del Hospital San Juan de Dios, explicó a Teletica.com que existen dos tipos de contraindicaciones para aplicarse las dosis anticovid.

Contraindicaciones absolutas

Esta aplica cuando el paciente es alérgico a alguno de los componentes de la vacuna o su contenido. Entre los principales están el polisorbato 80 y el polietilenglicol (PEG), entre otros excipientes.

En este caso, se valora que la persona tuviera una reacción alérgica grave tras la aplicación de la primera inyección contra COVID-19. De comprobarse, el paciente tendría contraindicación para las siguientes aplicaciones.

Si el paciente desarrolló una trombosis con trombocitopenia (cantidad anormalmente baja de plaquetas, que ayudan a coagular la sangre), posterior a la aplicación de la primera dosis, no se podrá colocar las demás dosis de refuerzo.

8.226 personas han muerto por COVID-19 en Costa Rica.

Contraindicaciones "secundarias"

Esta aplica en caso de que el paciente haya tenido alguna reacción alérgica grave a algún medicamento en particular, que haya ameritado hospitalización o atención de emergencia. Si es así, será sometido a una valoración de Alergología.

Para optar por esta opción, la persona debe haber sufrido algún evento grave tras colocarse alguna de las dosis del esquema nacional ya establecido, no necesariamente la del COVID-19. Por ejemplo, hepatitis B, vacuna de la influenza, tétano, neumococo, entre otras. Esto también debe estar fundamentado en los datos existentes en el expediente.

Sin embargo, no todos aprueban en estos grandes grupos de contraindicaciones.

"No siempre se fundamenta en datos existes en el expediente médico, no tenemos datos clínicos, no tienen atención por Alergología; muchas veces, el certificado no tiene una historia médica precisa o detallada con las convicciones médicas que llevan a la contraindicación", explicó la doctora Monge.