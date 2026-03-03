Salud reporta tres casos de dengue con signos de alarma en lo que va del año

El Ministerio de Salud contabiliza tres casos de dengue con signos de alarma en lo que va del 2026.

Se trata de pacientes que desarrollaron síntomas graves como sangrados, mareos y dolores intensos.

Las autoridades advierten que, en caso de presentar esta sintomatología, los afectados deben buscar asistencia médica de inmediato.

En total, el país registra 549 casos de dengue en lo que va del año, según datos oficiales.