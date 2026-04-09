Salud reporta saturación en tanques de almacenamiento de cianuro decomisado

El Ministerio de Salud informó sobre la saturación en los tanques de almacenamiento destinados al cianuro decomisado.

La destrucción de los 1.500 kilos incautados en Naranjo le costará al país alrededor de 120 millones de colones.

En los últimos 11 días se lograron incautar tres toneladas de cianuro, que se presume ingresaron ilegalmente desde Nicaragua y tenían como destino actividades mineras en Crucitas.

Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre un camión que transportaba 30 estañones con 50 kilos de cianuro de sodio cada uno en la Ruta 1. La diligencia policial permitió la captura del conductor.

Ahora surge la duda sobre dónde se almacenará este producto altamente peligroso.

La ministra de Salud, Mary Munive, reconoció en una entrevista reciente que el país enfrenta un grave problema con el manejo de esta sustancia.

Fuentes de Telenoticias confirmaron que la destrucción de los 1.500 kilos decomisados en Naranjo representa un costo millonario para el país, además de que el cianuro está siendo utilizado con fines ilícitos en territorio nacional.

También preocupa el aumento de emergencias relacionadas con materiales peligrosos:

En 2022 se registraron 198 casos.

En 2023 fueron 177.

En 2024, 183.

En 2025, 145.

En los primeros cuatro meses de 2026 ya suman 45.

Los incidentes más recurrentes involucran explosivos, corrosivos, líquidos inflamables, radiactivos, venenosos, dióxido de carbono y otros.

Telenoticias consultó al Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud sobre la cantidad de toneladas de cianuro decomisado almacenadas, la capacidad de los tanques y el costo de su destrucción. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.