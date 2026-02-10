Salud regula líquidos para vapear: no se permitirán saborizantes ni diseños llamativos

El Ministerio de Salud aprobó un reglamento técnico que endurece la regulación sobre los dispositivos de vapeo y los líquidos que se comercializan en Costa Rica, con el objetivo de proteger especialmente a la población juvenil ante los riesgos para la salud.



La normativa fue publicada el pasado 6 de febrero en el diario oficial La Gaceta y entrará a regir seis meses después. Aplica para todo líquido de vapeo que se comercialice en el territorio nacional, ya sea importado o fabricado localmente.



La ministra de Salud, Mary Munive, afirmó que el país se alinea con estándares internacionales.

“Por fin vamos a regular igual que la Unión Europea”, expresó, al destacar que el nivel máximo permitido de nicotina será inferior a los 20 miligramos por mililitro (20 mg/ml).

Entre los principales cambios se establece que no se permitirán líquidos con saborizantes, salvo los incluidos en una lista oficial que contempla únicamente 16 sabores autorizados. Además, quedan prohibidos los aromas asociados a postres, frutas, especias u otros olores considerados atractivos para niños y adolescentes.



Tampoco se permitirán empaques que utilicen figuras, personajes de ficción, logotipos deportivos o diseños similares a juguetes, artículos escolares o de uso personal. La intención es evitar estrategias de mercadeo dirigidas a menores de edad.



Los productos deberán incorporar un inserto en español que detalle los riesgos para la salud asociados al consumo de vapeadores, así como una etiqueta de advertencia visible, orientada al “bien mayor de la población juvenil”.



La preocupación de las autoridades se fundamenta en datos recientes. En 2024, una encuesta del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) reveló que uno de cada 10 estudiantes ha utilizado vapeadores, principalmente mujeres entre los 12 y 17 años. A esto se suma un estudio del Inciensa que identificó más de 50 sustancias tóxicas en estos dispositivos.



Además, el Ministerio de Salud anunció que, una vez entre en vigencia la normativa, se realizarán muestreos aleatorios de líquidos de vapeo en puntos de venta y bodegas de fabricantes, importadores y comercializadores, para verificar el cumplimiento del reglamento.



Actualmente, países como México, Uruguay, Panamá, Nicaragua y Argentina han optado por prohibir estos dispositivos, mientras que al menos 47 naciones a nivel mundial ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el vapeo.



Desde Salud se insiste en que, si una persona ha utilizado cigarrillos electrónicos y presenta síntomas como tos persistente, mareos o malestar general, debe acudir de inmediato a un centro médico.





