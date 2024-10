Salud registra casos de dengue en los 84 cantones de Costa Rica

El Ministerio de Salud registró casos de dengue en los 84 cantones que conforman el territorio nacional.

La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti confirma así su expansión en el país, en un año que se perfila a romper todas las marcas de contagios de este virus.

También revierte la vieja tendencia de que el dengue solo se presentaba en las zonas rurales más tropicales del país —como San Carlos— hasta catapultar a San José como el territorio con mayor cantidad de casos.

De hecho, a lo interno de la Dirección de Vigilancia de la Salud recientemente se concluyó que la llegada del mosquito a los sectores urbanos de Costa Rica ha potenciado la circulación de esta enfermedad, pues en las ciudades, el Aedes aegypti halló mayor cantidad de criaderos y más personas a quien picar.

"Si nos remontamos 10 años atrás, el dengue estaba alojado en zonas de clima más tropical, como costas y fronteras, de áreas más de campo. Si lo vemos ahorita, estos dos últimos años, la distribución del mosquito ya es nacional. "El mosquito antes dependía de ciertas condiciones, temperatura, temperatura del agua para los huevecillos y reproducción. Pero esto ha cambiado. Encontró condiciones inclusive mejores a nivel urbano, que le facilita al mosquito más lugares donde esconderse y alojarse, más objetos donde encontrar agua estancada para poderse reproducir y más personas a quienes morder", explicó en entrevista con Teletica.com el director de Vigilancia de la Salud, Andrés Sandoval.



Así, "no hay un lugar donde digamos que ahorita no hay", según el experto. No se ha logrado identificar en el país un solo sitio en el que el mosquito no haya llegado.

Los efectos del cambio climático, en cuanto a temperaturas, sequías y precipitaciones; es uno de los elementos que pudo haber incidido en la llegada del transmisor a las urbes.

En lo que va del año se reportan 27.000 contagios acumulados de este virus a nivel nacional.

"No pasaba porque antes estaba en la parte más tropical del país, más caliente, como Zona Norte o el Caribe Pero ha logrado adaptarse y los cambios climáticos lo han favorecido. Ya no lo impacta tanto al mosquito y puede vivir y reproducirse en las partes urbanas, como las provincias de San José y Alajuela", destacó el director.

Los casos contemplan los cuatro serotipos de dengue existentes; una agravante que solo siete naciones de la región enfrentan.

Asimismo, se tienen registran al menos seis muertes por esa causa en el mismo periodo; las primeras que ocurren en Costa Rica en 18 años.

Para combatir esta situación, la cartera recientemente implementó una estrategia de fumigaciones junto a la Cruz Roja Costarricense (CRC) y la Fuerza Pública. Además, aboga por el acompañamiento de las municipalidades de los cantones más afectados.