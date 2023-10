Salud hará fumigaciones masivas por brotes de dengue

"El riesgo es que en el caso del dengue, el paciente que es sospechoso de dengue tiene que tener un seguimiento diario, de cerca y de laboratorio con hemograma, para vigilar que sus plaquetas no bajen y no desarrolle un dengue hemorrágico. El paciente no puede saber si va a desarrollar un paciente hemorrágico, no tenemos todavía una herramienta que nos diga si lo va a desarrollar. Entonces por eso se da el seguimiento", agregó la especialista.