Salud emite alerta por producto para bajar de peso que se vende en redes sociales

El Ministerio de Salud emitió una alerta sobre un producto extranjero que se promociona en internet para la pérdida de peso, bajo la marca “Ultra Lipo”.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario de la cartera advirtió que ese artículo no cuenta con registro sanitario en Costa Rica y, por lo tanto, se considera ilegal.

Por su parte, la Unidad de Normalización y Control informó que ya atendió una denuncia sobre la venta del “Ultra Lipo” por medio de varios perfiles de redes sociales, a pesar de que no cuenta con el requisito antes señalado.

Valga indicar que, como carece de registro sanitario, se desconoce la composición y eficacia del producto, mientras que su seguridad y calidad no han sido evaluadas. Además, se anuncia con afirmaciones engañosas y propiedades que no han sido comprobadas científicamente.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia ha emitido alertas sobre este producto por considerarlo riesgoso para la población que lo consume, debido a la presencia de ingredientes no autorizados y potencialmente peligrosos para la salud.

Por todo lo anterior, la autoridad sanitaria costarricense señaló que el “Ultra Lipo” es considerado una “grave amenaza” para la salud pública. En virtud de ello, y en apego a la Ley General de Salud, el ministerio prohibió su importación, comercialización, distribución y uso en el territorio nacional, bajo cualquier circunstancia.

A la ciudadanía se le recomienda: