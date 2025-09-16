Salud despide a dos funcionarios por supuesta falsificación de documentos

El Ministerio de Salud despidió a dos funcionarios que presuntamente falsificaron documentos.

Mediante un comunicado, la cartera anunció este martes los castigos de sus servidores, pero evitó dar detalles de su identidad o los cargos que ocupaban.

Uno de los casos tiene que ver con la presunta falsificación de registros oficiales de asistencia. En apariencia, un personero firmó documentos que hacían constar que otro colaborador se había presentado a trabajar, cuando en realidad estaba fuera del país.

En el otro se determinó que el funcionario supuestamente elaboró documentos falsos y falsificó permisos de funcionamiento.

De ninguno de los hechos se indicaron fechas o lugares.

A pesar de que la propia nota de prensa señala que este tipo de situaciones constituyen delitos, no se detalla si los mismos fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sobre ese particular, Teletica.com mantiene en trámite consultas ante la oficina de prensa de la autoridad sanitaria.

Salud únicamente informó que ambos funcionarios fueron despedidos “con justa causa y sin responsabilidad patronal para el Estado”, al tiempo que aseguró que cada proceso se tramitó “con rigurosidad, resultando en sanciones firmes y definitivas”.

Los procedimientos se iniciaron a partir de denuncias de un trabajador del ministerio y un ciudadano.

Asimismo, la cartera anunció que investigará “con la misma determinación” a todo su personal, a fin de garantizar que este labore con integridad y responsabilidad.