Salud descarta aplicar controles de ingreso a extranjeros por casos de sarampión

El Ministerio de Salud descartó aplicar controles al ingreso de extranjeros al país por los casos de sarampión registrados recientemente.

La ministra de Salud, Mary Munive, indicó que los casos detectados en el país son importados, por lo que la estrategia se centra en reforzar la vacunación en la población costarricense.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que viajan a países de riesgo a colocarse la vacuna de refuerzo contra el sarampión como medida preventiva.

Desde el Ministerio de Salud también se reiteró que no se implementarán restricciones de ingreso, sino medidas de prevención y vigilancia epidemiológica.

Expertos del Colegio de Microbiólogos recordaron que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen, por lo que insistieron en la importancia de la inmunización.

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