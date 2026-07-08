Salud aplaza por un año prohibición de sabores y aromas en vapeadores

Los vapeadores con sabores y aromas seguirán comercializándose en Costa Rica por al menos un año más. El Ministerio de Salud decidió postergar hasta el 6 de agosto de 2027 la entrada en vigor del reglamento técnico que establece nuevas restricciones para la fabricación, importación y venta de estos productos.

La normativa, que inicialmente debía comenzar a aplicarse en agosto de este año, busca endurecer los controles sobre los dispositivos de vapeo y reducir los elementos que puedan resultar atractivos para menores de edad.

Según explicó el Ministerio de Salud, el aplazamiento responde a la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y operativa de fiscalización antes de implementar plenamente las nuevas disposiciones.

Como parte de este proceso, las autoridades prevén la adquisición de un espectrómetro de alta tecnología, equipo que permitirá analizar con mayor precisión la composición química de los líquidos utilizados en los vapeadores.

El viceministro de Salud, Juan Carlos Esquivel, indicó que este periodo adicional permitirá a las instituciones preparar las herramientas necesarias para vigilar el cumplimiento efectivo de la regulación.

Por su parte, especialistas del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) destacaron la importancia de contar con tecnología especializada para verificar que los productos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

El reglamento contempla medidas más estrictas para la comercialización de vapeadores. Entre ellas, la prohibición de líquidos con sabores y aromas considerados atractivos, especialmente para niños y adolescentes.

Además, limita a 16 las sustancias químicas permitidas en los líquidos para vapeo, establece un límite máximo de nicotina y obliga a eliminar de los empaques personajes, dibujos, colores llamativos o diseños que puedan incentivar el consumo.