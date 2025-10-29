Salud alerta por uso de fármacos para bajar de peso en clínicas de nutrición

En redes sociales y clínicas de nutrición se han vuelto comunes las promociones de programas para bajar de peso que incluyen la aplicación de medicamentos inyectables. Pero detrás de estas ofertas hay un serio riesgo.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud advirtió el martes que este tipo de fármacos utilizados originalmente para tratar la diabetes tipo dos son usados sin control médico y, en algunos casos, sin contar con registro sanitario vigente (vea video adjunto de Telenoticias).

Estos medicamentos deben ser prescritos únicamente por un profesional médico y tras una valoración previa.

Un mal uso de estos fármacos puede causar alteraciones metabólicas, gastrointestinales o cardiovasculares, además de otros efectos secundarios graves.

Uno de los más populares es el Ozempic, producto que cuenta con registro sanitario, pero que requiere un uso responsable e indicación médica.

La autoridad sanitaria recuerda que la promoción y aplicación de estos medicamentos en clínicas no habilitadas o por personal sin licencia médica es ilegal.

Por ello, piden a la población reportar cualquier práctica irregular al correo [email protected].