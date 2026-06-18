Sala IV obliga al MEP a construir una escuela que lleva siete años paralizada en Grecia

Trece años después de un terremoto que afectó gravemente la escuela José Manuel Peralta Quesada, en Grecia de Alajuela, la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública construir una nueva infraestructura en un plazo máximo de 18 meses.

Los magistrados concluyeron que la falta de recursos económicos no puede utilizarse como justificación para incumplir la obligación del Estado de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El proyecto se mantiene paralizado desde 2018, a pesar de que el terreno fue adquirido en 2015 y ya contaba con anteproyecto y viabilidad ambiental.

La sentencia también ordena al Ministerio de Educación Pública (MEP) inspeccionar las actuales instalaciones en un plazo de cinco días y, un mes después, adoptar medidas provisionales para proteger a la comunidad educativa.

La Sala advierte que han transcurrido más de 13 años desde la emergencia y que la demora refleja una falta de actuación diligente por parte del ministerio.

Telenoticias solicitó una posición al MEP; al cierre de edición, la consulta se mantenía en trámite.

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