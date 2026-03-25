Sala IV da ultimátum a gasolineras: deberán cambiar tanques de combustible vencidos en dos meses

La Sala Constitucional anuló el reglamento del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que permitía extender la vida útil de los tanques de almacenamiento de combustible y, con esto, dio dos meses a las estaciones de servicio para cambiar los depósitos que estén vencidos.

En la resolución 2026-009947, los magistrados declararon inconstitucionales las reformas que introdujo el decreto ejecutivo 43449-MINAE del 27 de abril de 2022, que permitió extender esa vida útil por encima de la garantía que da el propio fabricante.

La magistrada instructora, Ingrid Hess, explicó que el cambio se apoyaba en tres normas técnicas que supuestamente justificaban esa extensión, pero los altos jueces probaron que ninguna de estas justificaba realmente la recalificación.

El tribunal, además, recordó que se tiene registro de varios incidentes entre el 2004 y el 2015, en los que derrames de combustibles han causado una grave contaminación de aguas subterráneas.

Por esa razón, determinó como improcedente la continuidad en la operación de esos tanques de combustible amparados en ese reglamento y dio dos meses a las estaciones de servicio para que cambien los depósitos que ya estén vencidos.

