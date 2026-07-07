Ruta clave de Limón volverá a tener iluminación tras cuatro años fuera de servicio

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pondrá en marcha un proyecto para restablecer la iluminación de la Ruta 257, una vía estratégica que conecta la Ruta 32 con APM Terminals, en el cantón central de Limón.

La primera etapa de los trabajos tendrá una inversión de ₡35 millones e incluirá la reparación de luminarias existentes, así como la instalación de nuevos equipos para sustituir aquellos que fueron robados o resultaron dañados (ver video adjunto).

La intervención busca recuperar un sistema de iluminación que permanece fuera de servicio desde el 2020, debido al vandalismo y al deterioro provocado por las condiciones ambientales de la zona.

Las autoridades destacan que la rehabilitación de esta infraestructura es prioritaria debido al alto tránsito que registra la ruta y a su importancia para la actividad productiva de la provincia de Limón.

Con estas obras, el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad vial y fortalecer uno de los principales corredores logísticos del país, utilizado diariamente para el traslado de mercancías y la conexión con una de las terminales portuarias más importantes de Costa Rica.



