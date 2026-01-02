Ruta 32 tendrá nuevos pasos a desnivel entre 2026 y 2027

Aunque el proyecto de ampliación de la Ruta 32 avanza hacia su etapa final, el contrato vigente con la empresa china CHEC aún contempla trabajos pendientes que se ejecutarán en los próximos meses, informó el MOPT.

Entre las labores que faltan por completar se encuentran la colocación de barreras tipo New Jersey, la construcción de cordones de caño, drenajes y las intervenciones finales en calles marginales y aceras (ver video adjunto de Telenoticias).

Uno de los principales pendientes señalados por las autoridades es la seguridad peatonal. A lo largo de la Ruta 32 existen 64 centros de población; sin embargo, el contrato original únicamente incluyó la construcción de 20 puentes peatonales, lo que deja a 44 comunidades sin pasos seguros para cruzar la carretera.

Un primer intento por construir 15 puentes adicionales no prosperó, luego de que la licitación fuera declarada desierta. Esta situación obliga a iniciar un nuevo proceso, lo que retrasará estas obras al menos dos años más.

Además, otros nueve puentes peatonales ya cuentan con aval técnico, pero quedaron fuera del proyecto por falta de recursos, mientras que 20 comunidades aún no tienen una fecha estimada para contar con este tipo de infraestructura.

En cuanto a los pasos a desnivel, el MOPT prevé adjudicar en el corto plazo cuatro intercambios que reemplazarán algunas de las rotondas existentes en la Ruta 32. De cumplirse el cronograma oficial, las obras iniciarían en el segundo semestre y se entregarían entre finales de 2026 e inicios de 2027.

Las autoridades reconocen que estas intervenciones son clave para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito en una de las rutas más importantes del país, que conecta el Valle Central con la provincia de Limón.